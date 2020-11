Das DFB-Team von Bundestrainer Joachim Löw reist nach Spanien zum letzten Länderspiel des Jahres.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Sevilla. Joachim Löw mag nicht taktieren. Der Bundestrainer will Platz eins in der Nations League nicht mit einem Remis in Spanien ermauern. Die DFB-Verantwortlichen könnten aufatmen, wenn das verflixte Corona-Jahr ein sportliches Happy-End bekäme. Bierhoff entfacht eine Debatte.