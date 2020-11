Beim Treffen von 14 Fußballvereinen überwiegend aus der Bundesliga soll über wichtige Themen des deutschen Profi-Fußballs beraten werden.

Matthias Balk/dpa

Frankfurt am Main. Den Ausschluss von einem Teil der Clubs von einem Bundesliga-Treffen am Mittwoch in Frankfurt hält der FSV Mainz 05 für einen schlechten Stil.