Leverkusens Lucas Alario (r) jubelt nach seinem zweiten Tor zum 2:1 mit Teamkameraden Julian Baumgartlinger (2.v.r).

Tom Weller/dpa

Freiburg im Breisgau. Auf Torgarant Lucas Alario kann sich Bayer Leverkusen derzeit verlassen. Der Argentinier erzielt seinen zweiten Doppelpack in dieser Woche und leitet den 4:2-Auswärtssieg in Freiburg ein. Der Sport-Club leistet sich zu viele Fehler in der Defensive.