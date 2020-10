Der VfL Osnabrück setzte sich gegen den SV Sandhausen durch.

David Inderlied/dpa

Düsseldorf. Drei Heimsiege, aber Rückschläge für Regensburg und Nürnberg. Der Jahn verliert in Paderborn erstmals in dieser Saison. Braunschweig setzt sich in der Schlussphase glücklich gegen den „Club“ durch.