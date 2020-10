Bayerns Kingsley Coman (l-r), Joshua Kimmich und Torschütze Robert Lewandowski jubeln über den Treffer zum 2:0.

Matthias Balk/dpa

Frankfurt am Main. Robert Lewandowski trifft weiter, wie er will. Mit einem Dreierpack führt der Ausnahmestürmer den FC Bayern zum klaren Sieg über Frankfurt. RB Leipzig bleibt an der Tabellenspitze, der BVB gewinnt das Revier-Derby. Ein Team wartet weiter auf den ersten Punkt.