Die Drei-Länderspiel-Mission erinnert Bundestrainer Löw an ein Turnier.

Christian Charisius/dpa

Köln. Die zweite heikle Länderspiel-Mission in Corona-Zeiten erinnert Joachim Löw an ein Turnier: Drei Spiele in sieben Tagen sind eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Bundestrainer geht dabei teilweise neue Wege. Am Ende soll auf jeden Fall mehr Erfolg stehen als zuletzt.