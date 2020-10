Das Symbol der neuen Frankfurter Kraft ist Sturmturm Bas Dost.

Uwe Anspach/dpa

Frankfurt am Main. Klagen über die hohe Belastung sind im deutschen Fußball derzeit Standard. In Frankfurt dagegen herrscht nach zwei Marathon-Jahren Erleichterung über mehr Durchschnaufpausen. Wozu die Eintracht in der Lage ist, hat der stürmische Sieg über Hoffenheim schon gezeigt.