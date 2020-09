Trainer Hansi Flick und die Bayern gingen zum ersten Mal in diesem Kalenderjahr als Verlierer vom Platz.

Uwe Anspach/dpa

Sinsheim. Nicht der FC Bayern, sondern die TSG 1899 Hoffenheim steht nach dem zweiten Spieltag an der Tabellenspitze. Die Münchner wirken beim 1:4 in Sinsheim etwas ausgelaugt und kommen kaum zu Chancen. Am Mittwoch winkt aber der nächste Titel.