Hatte keine Antworten auf die Angriffswellen des FC Bayern und auch kein passendes Personal: Schalke-Trainer David Wagner.

Matthias Balk/dpa

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 hat die neue Saison so begonnen, wie die alte endete: Erfolglos, ernüchternd, überfordert. Trainer Wagner muss sein Team schnellstens in die Spur bringen - aber die zweithöchste Bundesliganiederlage lässt sich nicht so einfach abschütteln.