Die Pflichtspiel-Rückkehr von Marco Reus steht bevor.

Guido Kirchner/dpa

Frankfurt am Main. Am Sonntag überstanden wie schon am Vortag alle Fußball-Bundesligisten die erste Runde im DFB-Pokal. Auch Dortmund und Bielefeld wollen sich heute keine Blöße geben. In Dresden gibt es gegen den HSV etwas Fan-Flair.