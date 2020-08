Der United-Cheftrainer Solskjaer steht vor dem Europa League-Halbfinale bei der Pressekonferenz Rede und Antwort.

-/UEFA via Getty Images/dpa

Köln. Jetzt geht's ums Endspiel! An diesem Sonntag ermitteln Man United und der FC Sevilla den ersten Finalteilnehmer beim Europa-League-Turnier in NRW. Anschauungsunterricht in Sachen internationales Fußball-Spektakel nahm der United-Trainer am Freitag im Fernsehen.