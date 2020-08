Romelu Lukaku (l) von Inter Mailand und seine Mannschaftskollegen haben Grund zur Freude.

Marius Becker/dpa

Gelsenkirchen. Inter Mailand und Manchester United haben ihre Halbfinal-Tickets in der Europa League gelöst. Gegen wen sie spielen, erfahren sie am Dienstag. In Duisburg tritt ein Dreifach-Champion des Wettbewerbs an.