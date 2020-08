Düsseldorf. Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz setzt im Viertelfinale der Fußball-Europa League gegen Inter Mailand auf zwei Veränderungen in seiner Startelf im Vergleich zum 1:0 im Achtelfinal-Rückspiel gegen die Glasgow Rangers.

Im defensiven Mittelfeld ersetzt Julian Baumgartlinger den gelbgesperrten Charles Aránguiz. In der Offensive kommt Kerem Demirbay anstelle von Florian Wirtz von Beginn an zum Einsatz. Nadiem Amiri, der zuletzt wegen eines privaten Corona-Kontaktes vorsorglich in häuslicher Quarantäne war, sitzt am Montagabend in Düsseldorf zunächst auf der Bank. Dort nimmt auch der zuletzt angeschlagene Karim Bellarabi Platz.

Inter-Coach Antonio Conte vertraut gegen die Werkself dem gleichen Team, das am vergangenen Mittwoch mit einem 2:0-Sieg gegen den FC Getafe den Viertelfinaleinzug perfekt gemacht hatte. Im Angriff kommen erneut der starke Belgier Romelu Lukaku und Lautaro Martínez aus Argentinien zum Einsatz.