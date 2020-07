München. Im Münchner Schmuddelwetter läuten die Bayern ihre Vorbereitung auf den Champions-League-Höhepunkt im August ein. Erstmals laufen alle Stars inklusive eines Luxus-Neuzugangs und zweier zuletzt Angeschlagener gemeinsam auf. Ein Weltmeister aber macht Sorgen.

Mit einer langen Ansprache schwor Trainer Hansi Flick seine Stars auf einen einmaligen August ein - dann ging es im ersten Teamtraining gleich zur Sache.

Nach knapp einer Woche Einzel- und Kleingruppeneinheiten bereitete sich der Fußball-Rekordmeister am Sonntag erstmals in kompletter Kaderstärke auf die kommenden Aufgaben in der Champions League vor. Gleich 31 Spieler begrüßte Flick am Sonntag bei regnerischem Schmuddelwetter an der Säbener Straße, darunter die zuletzt noch angeschlagenen Niklas Süle und Philippe Coutinho sowie Edel-Neuzugang Leroy Sané, der erstmals nach seinem Wechsel von Manchester City alle neuen Kollegen auf dem Platz traf.

Für einen Stammspieler endete der Tag indes vorzeitig. Weltmeister Benjamin Pavard brach ein Trainingsspiel ab, wie im Live-Stream zu sehen war. Der französische Rechtsverteidiger wurde am Knöchel behandelt und mit einem Golf-Kart vom Platz gefahren. Über eine Verletzung wurde zunächst nichts bekannt. Die Münchner hielten das Training großteils hinter einer Sichtschutzplane ab und übertrugen die Einheit über ihre vereinseigenen Online-Kanäle für die Fans.

Eigentlich stand für den Bundesliga-Serienchampion in diesem Sommer eine Marketingreise nach Asien auf dem Programm - die Corona-Krise und die Verlegung der Champions League in den August aber warfen die Planungen über den Haufen. Mit Aktivitäten in den sozialen Netzwerken will der Verein seine Fans dennoch unterhalten.

Der Fokus der Münchner liegt zunächst auf dem Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea, nach einem 3:0 im Hinspiel stehen die Chancen bestens auf den Einzug in das Final-Turnier in Portugal. Als Test steht am Freitag eine Partie gegen Olympique Marseille an. „Die Mannschaft und das Trainerteam werden sehr konzentriert und mit hoher Qualität arbeiten, um in diesem Spiel an unsere Leistungen aus der Bundesliga und dem Pokalfinale anzuknüpfen“, kündigte Flick an.

Die Bayern hatten die Vorbereitung nach einem knapp zweiwöchigen Urlaub zunächst mit Einzeltraining zuhause und dann in Kleingruppen aufgenommen. Am Sonntag verzögerte sich der Start des ersten Mannschaftstrainings um 20 Minuten, weil Flick noch mit seinen Schützlingen sprach. Auf dem Platz wurden die Feldspieler, die auch von Nachwuchskickern ergänzt wurde, in drei Gruppen aufgeteilt. Von den Leistungsträgern waren alle dabei, auch der abwanderungswillige Thiago und Verteidiger David Alaba, dessen Verbleib ebenfalls nicht gesichert ist. Die vier Torhüter trainierten zunächst separat.