DFB-Präsident Fritz Keller nimmt für die erste Pokalrunde die Ziehung der Lose vor.

Uli Deck/dpa

Frankfurt am Main. Auch die Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal steht wegen der Corona-Pandemie unter besonderen Vorzeichen. Viele Cup-Teilnehmer stehen noch gar nicht fest. Wenn am Sonntag in Köln die Lose gezogen werden, ist auch DFB-Präsident Fritz Keller dabei.