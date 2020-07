Auf dem Weg zur Titelverteidigung trifft der FC Bayern in der ersten DFB-Pokalrunde auf den Mittelrhein-Pokalsieger.

Jan Woitas/zb/dpa

Frankfurt am Main. Diese Auslosung für die erste Runde des DFB-Pokals war anders. Von den 64 Teilnehmern für den Auftakt vom 11. bis 14. September stehen 23 noch gar nicht fest. So kommen für Cup-Verteidiger FC Bayern noch vier Kontrahenten in Frage - darunter ein bekannter Name.