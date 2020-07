Osnabrück. Ein Bundesliga-Rückrundenstart mit Fußballfans in den Stadien ist weiter offen. Sowohl Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte als auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann wiesen im Gespräch mit unserer Redaktion darauf hin, entsprechende Konzepte der Bundesligavereine genau prüfen zu wollen.

