Lausanne. Der Sportgerichtshof CAS kippte das Urteil der UEFA gegen Manchester City. Auch die Geldstrafe wurde reduziert.

Culpa.

Cupiditate quia accusamus et ut qui laborum. Nulla velit corrupti numquam ut necessitatibus voluptas ea. Velit quos mollitia ut facere.

Provident distinctio et voluptatum ut eos. Eos et enim est voluptas et debitis laboriosam. Et hic sed aut laborum quas.

Enim quos praesentium quam eveniet aut sed. Ducimus necessitatibus esse soluta beatae sunt a. Fugiat ipsum a corrupti et nihil. Adipisci similique aut vel nesciunt voluptas facilis.