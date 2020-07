Osnabrück. Osnabrück Niedersachsens Sportvereine können sich in der Corona-Krise auf eine außergewöhnliche finanzielle Unterstützung des Landes Niedersachsen verlassen. Bereits jetzt stehe fest, „dass der Sport in diesem Jahr auf eine so hohe Förderung kommt wie nie zuvor“, sagte Landesinnen- und -sportminister Boris Pistorius im Gespräch mit unserer Redaktion.

