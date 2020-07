Hannover. Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung des früheren Barcelona-Profis und türkischen Nationalspielers Arda Turan.

In einem Interview des türkischen Fernsehsenders TRT sagte 96-Trainer Kenan Kocak am Wochenende: „Arda Turan ist ein Fußballer, dessen Qualität unumstritten ist. Wenn es finanziell eine Möglichkeit gibt und wenn er selbst will, setzen wir uns hin und sprechen miteinander. Dann versuchen wir, eine Übereinkunft zu finden.“

Der 33 Jahre alte Turan ist seit dem 1. Juli vertragslos und deshalb ablösefrei zu haben. Zuletzt spielte der 100-malige türkische Nationalspieler für zwei Jahre auf Leihbasis für den aktuellen Süper-Lig-Tabellenführer Basaksehir Istanbul. Seit einem halben Jahr hält sich der offensive Flügelspieler aber nur noch privat fit.

Arda Turan galt über Jahre als bester und bekanntester Spieler der Türkei. 2011 wechselte er von Galatasaray Istanbul zu Atlético Madrid und 2015 für rund 35 Millionen Euro weiter zum damaligen Champions-League-Sieger FC Barcelona.

Weil er sich sportlich bei Barça nie durchsetzen konnte, wechselte er im Januar 2018 zurück in die Türkei und verschlechterte dort zunehmend seinen Ruf. Wegen einer Tätlichkeit gegen einen Schiedsrichter-Assistenten wurde er 2018 für 16 Ligaspiele gesperrt. Bereits 2017 war er wegen einer Attacke auf einen Journalisten erstmals aus der türkischen Nationalmannschaft zurückgetreten.