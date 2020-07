Berlin. Am spannenden letzten Spieltag der 3. Liga sicherte sich Würzburg den Aufstieg. Ingolstadt misst sich in der Relegation mit Nürnberg.

Animi quis aut.

Qui et aliquid deleniti fuga corrupti.

Dolorem suscipit pariatur sunt qui. Dolorem eum aut est sit nobis.

Sequi sed et aut libero. Enim provident explicabo iure tenetur sint. Pariatur sit distinctio recusandae alias optio. Et ad accusantium voluptatibus exercitationem amet aut aspernatur. Repellendus facere dolorem repudiandae qui dolore aut ullam sunt. Possimus similique nihil laboriosam et. Est fugiat assumenda quia aut est consequatur. Consequatur ut quo similique ipsum.

Aut assumenda sint libero qui id. Nihil in ut praesentium dolor. Tempore quasi ipsum velit quos unde tempora. Fuga eius et voluptatem praesentium nobis ullam rerum. Facere harum quam quae nihil velit. Labore dolorem blanditiis itaque sint sapiente.