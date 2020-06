Zum Rücktritt von Clemens Tönnies auf Schalke: Endlich ist er weg

Osnabrück. Nach 19 Jahren als Aufsichtsratschef des FC Schalke 04 hat Clemens Tönnies heute seinen Rücktritt erklärt. Der war überfällig - und ist kein Verlust für Schalke, sondern vielmehr die Riesenchance zu einem Kurswechsel, meint NOZ-Sportredakteur Benjamin Kraus.

