Hamburg. Mitfavorit Hamburger SV hat auch in seiner zweiten Saison in der 2.

Fußball-Bundesliga eine Berg- und Talfahrt ohne Happy End durchgemacht.

Auf starke Einstiege in die Spielzeit und auch in die zweite Saisonhälfte folgten jeweils schmerzhafte Einbrüche. Am Ende musste der HSV gar Außenseiter 1. FC Heidenheim im Kampf um Rang drei und die Relegation gegen Werder Bremen (2./6. Juli) den Vortritt lassen. Die Deutsche Presse-Agentur zeichnet das Auf und Ab der Hanseaten im Kampf mit den Heidenheimern nach.

Spieltage 1-11: Der HSV legt unter dem neuen Trainer Dieter Hecking einen Auftakt nach Maß hin. Mit 7 Siegen, 3 Unentschieden und nur 1 Niederlage belegt der Traditionsclub mit stattlichen 24 Punkten Platz eins. Der 1. FC Heidenheim (16) ist lediglich Tabellenfünfter.

Spieltage 12-18: Bis zur Winterpause kommt beim nun zweitplatzierten HSV (8/7/3 = 31) lediglich ein Sieg hinzu. Die Heidenheimer (30) hingegen kämpfen sich auf Platz vier vor und zudem bis auf einen Zähler an die Hanseaten heran.

Spieltage 19-25: Die Hamburger kommen zwar erneut besser als Heidenheim aus den Startlöchern, fallen aber mit 44 Punkten hinter Arminia Bielefeld (51) und dem VfB Stuttgart (45) auf Rang drei zurück. Heidenheim (41) bleibt Vierter - und weiter dran.

Spieltage 26-33: Nach der gut zweimonatigen Corona-Zwangspause tut sich der HSV immer schwerer und verliert durch das 1:2 in Heidenheim (33. Runde) auch noch Platz drei. Die Heidenheimer (55) liegen in der Tabelle nun erstmals vor dem zum Verfolger degradierten HSV (54).

Spieltag 34: Der HSV hätte das Steuer im Saisonfinale noch rumreißen können. Heidenheim verliert 0:3 in Bielefeld, schon ein Punkt hätte den Hamburgern für Rang drei gereicht. Doch die Hanseaten toppen ihre Minus-Leistungen der vergangenen Wochen und gehen in einem desolaten Auftritt daheim gegen den SV Sandhausen mit 1:5 unter. Nun kämpft Heidenheim in der Relegation gegen Werder Bremen um den Bundesliga-Aufstieg.