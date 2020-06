Gelsenkirchen. Die Bundesliga-Mannschaft des FC Schalke 04 erlebt mit 15 Spielen ohne Sieg gerade die längste Durststrecke ihrer Bundesliga-Geschichte. Die Fan-Demonstration am Samstag richtet sich aber gegen den umstrittenen Aufsichtsratschef Clemens Tönnies.

