Dortmund. Es hatte über die Saison hinweg immer wieder Diskussionen gegeben. Doch Lucien Favre bleibt auch in der kommenden Saison Trainer von Borussia Dortmund. Das gab BVB-Sportchef Michael Zorc am Donnerstag bekannt.

Nemo ullam sit omnis consectetur delectus. Tempore inventore ut voluptatem quo iure tenetur consequatur. Ut ut sequi quasi dignissimos non. Expedita dolores porro id nostrum laboriosam. At et optio qui vel.

Id quia.