Erling Haaland erzielte beide Treffer der Dortmunder in Leipzig. Foto: Jens Meyer/AP-Pool/dpa

Jens Meyer/AP-Pool/dpa

Leipzig. Nach dem Sieg in Leipzig ist Dortmund Vize-Meister. Freude will darüber nicht aufkommen. Stattdessen will man es in der kommenden Saison spannender machen.