Josh Sargent hofft mit Werder Bremen auf den Klassenerhalt. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Frankfurt am Main. Kampf gegen Abstieg und um die Plätze im Europapokal. Auch nach der Meisterkür des FC Bayern bleibt es in der Fußball-Bundesliga spannend. Am Samstag könnten weitere Entscheidungen fallen.