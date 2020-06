Sven Schipplock, im Einsatz beim 4:0-Sieg der Bielefelder gegen Dresden. Foto: imago images/pmk

pmk via www.imago-images.de

Bielefeld. Es ist geschafft. Fußballprofi Sven Schipplock darf seine erste Meisterschaft feiern. Durch das 1:1 des HSV am Dienstag gegen Osnabrück kehrt der 31 Jahre alte Stürmer zur neuen Runde mit dem Traditionsverein Arminia Bielefeld in die Bundesliga zurück. "Ich habe dort bislang 149 Spiele bestritten und mein allergrößtes Ziel in der Reha war es, noch ein 150. zu machen", verriet der Stürmer, der sich nichts sehnlicher wünscht als die Rückkehr der Fans in die Stadien.