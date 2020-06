Florian Niederlechner (M) schoss Augsburg in Mainz früh zum Sieg. Foto: Kai Pfaffenbach/reuters/Pool/dpa

Frankfurt am Main. Der FC Augsburg hat am Sonntag einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga gemacht.