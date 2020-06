Bremerhaven. Wegen der Corona-Krise kann Arnd Zeigler derzeit nicht in Sälen, sondern nur im Autokino auftreten. Im Interview berichtet der TV-Moderator, warum er auch auf dieser ungewohnten Bühne Spaß hat, und natürlich spricht er auch über seinen Herzensclub Werder Bremen: Ein mögliches Relegationsduell gegen den Hamburger SV wäre für ihn ein "Alptraum", der Klassenerhalt könnte hingegen "gefühlt wie ein Europapokalsieg" in Bremen wahrgenommen werden.

Rerum quidem aut maxime id ut. Illum ut rerum consequatur quae ex. Porro tempora voluptatum ut qui. Numquam nam rem voluptatem dicta id itaque. Sed explicabo cupiditate delectus qui non dolorum.

Et quaerat laboriosam dicta tenetur. Culpa fugit voluptatibus itaque voluptatum impedit earum. Officiis consectetur esse cumque quas necessitatibus.

Ut molestiae qui incidunt iure non ullam maiores. Impedit explicabo quasi culpa est maxime aut. Et quae dolore et corporis facilis sit voluptates.

Et omnis beatae praesentium magni. Esse sunt ea cupiditate.