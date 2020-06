Hamburg. Verstolpert der Hamburger SV erneut den Bundesliga-Aufstieg? Nach dem Ende der Corona-Pause verliert der HSV durch späte Gegentore in drei von fünf Partien fünf Punkte. Auch am Montag beim 3:3 gegen Holstein Kiel. Das einzig Gute: Die Konkurrenz macht es nicht besser.

