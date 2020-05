Bruno Labbadia feiert im Berliner Derby gegen Union sein Heim-Debüt als Hertha-Coach. Foto: Jan-Philipp Burmann/Hertha BSC via City-Press GmbH/dpa

Jan-Philipp Burmann/Hertha BSC via City-Press GmbH/dpa

Frankfurt am Main. Die Bundesliga geht in ihren zweiten Geister-Spieltag. Wie am vergangenen Wochenende dürfen die Fans wegen der Corona-Pandemie nicht in die Stadien. Den Auftakt macht am Freitagabend das Berliner Derby - die Hertha-Profis haben spezielle Hinweise bekommen.