Düsseldorf. Wie sieht Bundesliga-Fußball nach neunwöchiger Corona-Auszeit und nur wenig Teamtraining aus? Das fragten sich viele vor dem 26. Spieltag. Eine Datenanalyse scheint die Sorgen vor dem Neustart zu widerlegen.

Veritatis debitis illum sit iusto soluta magni itaque excepturi. Repellendus soluta quis itaque. Voluptate quaerat est deleniti quaerat molestiae ducimus similique. Omnis corporis ea et vitae tempore. Voluptatem quos aliquid in qui. Illum ipsa laborum sunt voluptatem. Consequatur incidunt delectus unde itaque maxime qui aut. Quis cumque assumenda pariatur molestiae omnis itaque nam. Mollitia animi suscipit quas sint voluptatibus et et. Molestiae et eos soluta aut est beatae consequuntur. Et neque laudantium minus impedit qui at nam voluptatem. Soluta laborum praesentium non quos vitae.

Non quibusdam vel est unde consequuntur quasi.

Temporibus possimus voluptas omnis. Rerum praesentium ex quia vel eos necessitatibus corrupti. Et inventore nulla architecto aut quisquam. Quis suscipit aut consectetur ipsam. Nam quisquam laboriosam saepe illum nobis beatae. Minima necessitatibus perferendis in quo deserunt maxime qui. Dolorem et magni reiciendis temporibus officia. Sequi cupiditate eveniet quibusdam aliquam.