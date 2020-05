Rom/Stuttgart. Zu jeder Fußball-WM und -EM bringt Panini das beliebte Sticker-Sammelbuch mit allen teilnehmenden Spielern und Mannschaft raus. Und dieses Jahr? Obwohl die EM aufgrund der Corona-Krise um ein Jahr verschoben wurde, gibt es auch in diesem Jahr ein Sammelalbum.

