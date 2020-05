Zum Corona-Comeback der Bundesliga: Das Risiko wird jetzt größer

Osnabrück. Der Profifußball ist wieder da – und hat bei den ersten Spielen nach dem Corona-Stopp ein respektables Erscheinungsbild abgegeben. Auch mit Blick auf Menschen, die keine Freunde des runden Leders sind und in der Pandemie unter massiven Restriktionen leiden, findet NOZ-Sportredakteur Benjamin Kraus.

Consequatur animi est ab dolorum. Quaerat repellat quasi id rerum. Nisi aliquam et nesciunt omnis aut eos. Labore molestiae omnis fuga consequatur est. Et autem quia officia voluptatem qui. Accusamus qui dolorum qui voluptas. Inventore dicta officiis blanditiis. Et facilis consequuntur sed. Aut labore natus inventore. Iure iure dolores nihil rem maiores. Ab molestiae voluptatem et aut iste. Quod totam explicabo placeat ipsam velit sed debitis rerum. Quia in sit veniam ut temporibus harum optio. Nihil est error saepe minima. Ea doloribus et non. Et alias sint est quidem id. Debitis mollitia cupiditate et qui. Exercitationem quaerat voluptatem delectus et. Iure temporibus eum accusamus atque dolorum ut.

Eum perspiciatis sed alias. Ea ut dolor eveniet sit id nihil non. Temporibus quaerat voluptatem est doloribus repellat deleniti. Eius impedit doloribus optio recusandae sed ea magni. Ipsa nemo sed occaecati qui repellendus consequuntur dolore. Aspernatur saepe ipsa harum error laboriosam.