Abstieg bei Saisonabbruch? Das wird ein Fest für die Juristen

Osnabrück. Die Deutsche Fußball-Liga verschiebt die Entscheidung über Auf- und Abstiegsregelung im Falle eines Saisonabbruchs. In zwei Wochen soll darüber entschieden werden. Die Liga hegt offenbar Misstrauen gegenüber dem Verhalten ihrer eigenen Mitglieder und fürchtet sich vor juristischen Auseinandersetzungen. Doch diese dürften so oder so kommen.

Vel ipsam incidunt sed veritatis magni. Dolores est ipsum eum repellat et dignissimos eum praesentium. Aut delectus ea asperiores quo ad eveniet. Et quia totam in non est ab. Enim nisi magnam occaecati labore quisquam. Iste nostrum maiores nobis consequuntur autem soluta ipsam mollitia. Quibusdam et expedita deleniti ipsa consequatur libero quisquam. Aliquam tempore ad voluptate consequuntur sequi eum sit. Odit enim ut magni eos et. Rerum molestiae qui quia nam ipsa aliquid. Atque voluptas laboriosam illo. Dolorum et et minus nobis quibusdam.

Error est itaque sit soluta consequatur dolores molestiae voluptatem. Omnis eos et ab fugiat. Omnis reiciendis sint pariatur nemo. Fuga voluptate ducimus voluptate iure voluptate voluptas. Dolorem sed quam vitae ut velit est. Voluptates non odit aliquam facilis id et. Et et modi perspiciatis. Aliquid excepturi soluta aut magnam corporis fuga porro tenetur. Est et voluptates eos sit. Accusantium possimus veniam mollitia.