Jubeltraube? Gibt es nicht mehr! In Corona-Zeiten muss sich anders gefreut werden. Foto: imago images/Schüler

imago images/Schüler

Frankfurt. Es geht nun also wieder los. Samstag, 15.30 Uhr, zur besten Fußballzeit, haben Millionen von Menschen wieder einen festen Termin. Weil sich trotz aller Beteuerungen natürlich doch nix in den Köpfen ändert, endet der Spieltag übrigens am Montag, Vertrag ist Vertrag. Doch wir Darbenden nehmen jetzt alles, und das Problem der Auswärtsfans entfällt sowieso, denn wir sind ausschließlich vor dem heimischen Fernseher dabei.