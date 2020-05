Osnabrück. Der Stopp der Honorierung von 1300 DFB- Stützpunkttrainern in ganz Deutschland in der Corona-Krise legte die Förderung von 14000 der vielversprechendsten Fußball-Talente der Altersklassen U12 bis U15 auf Eis. Im Zuge der Lockerungen der Kontaktbeschränkungen will der DFB das Training wieder hochfahren: mit einem angepassten Konzept. Und auch die Trainer sollen wieder Honorar erhalten – zumindest einen Teil davon.

