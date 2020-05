Osnabrück . Am Samstag beginnt das größte Experiment in der Geschichte des deutschen Profifußballs: 162 Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga sollen trotz Corona-Krise stattfinden - ohne Zuschauer, unter strengen hygienischen Bedingungen und massiven Einschränkungen. Nur auf dem Rasen soll alles so sein wie sonst - fast. Denn das Umarmen, Abklatschen und auch das Ausspucken sind verboten. Wir haben in den Handouts der Deutschen Fußball-Liga für Spieler und Vereine geblättert.

