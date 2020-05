DFB plant Pokalfinale am 4. Juli in Berlin CC-Editor öffnen

Soll im Juni fortgesetzt werden: Der DFB-Pokal. Foto: Matthias Balk/dpa

Matthias Balk/dpa

Frankfurt am Main. Eigentlich würde schon in der kommenden Woche das Pokalfinale in Berlin steigen, doch Corona hat den gesamten Terminkalender durcheinandergewirbelt. Nun soll der Pokal im Juni fortgesetzt werden - sobald die Politik dies erlaubt.