Wann in der Premier League wieder der Ball rollen könnte

Wann wird in der englischen Premier League wieder gekickt?

imago images/Simon Bellis

London. Die Johnson-Regierung hat in Großbritannien kleine Lockerungen in der Coronakrise angekündigt. Darunter fällt auch die Wiederaufnahme von Sportereignissen. Für die Premier League bahnt sich eine baldige Fortsetzung an – allerdings ohne Zuschauer.