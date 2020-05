Nur ein halber Beweis: Schiedsrichter Georg Dardenne am 2. Mai 1998 in Mönchengladbach, im Hintergrund schwach zu erkennen ist der Gladbacher Kapitän Steffan Effenberg, Ewald Lienen ist noch nicht in Sicht.

imago images/Team2

Frankfurt. An dieser Stelle wird, das hoffe ich in aller Bescheidenheit, von dem einen oder anderen Leser mein Rückblick auf Tagesereignisse der Bundesligageschichte erwartet. Am 17. März begann unsere Serie „Was geschah in der Bundesliga vor…“, denn Corona sollte die Bundesliga nicht einfach aus der Zeitung fegen können – nicht mal vorübergehend. Außerdem: Journalisten wollen schreiben, Leser wollen lesen. So machte mich Corona zum Serientäter.