Und der Preis für den peinlichsten Fußballprofi geht an...Kalou!

Frankfurt. Aus gutem Grund werden im Fußball immer erst nach einer Saison die Preise und Ehrungen vergeben. Nicht gewählt wurde bisher der peinlichste Profi des Jahres, vielleicht, weil es da an objektiven Kriterien fehlt oder weil in unserer in puncto Häme sonst so kreativen digitalen Welt noch keiner drauf gekommen ist. Dieses Jahr gibt es aber zwingend Anlass dafür und unser Kolumnist Udo Muras weiß schon, wer die Wahl gewinnt.