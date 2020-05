Osnabrück. Sie bilden die Fußballnationalspieler der Zukunft aus, spannen ein Netz der Talentsichtung über ganz Deutschland – erhalten aber ab sofort kein Geld mehr. 1300 Stützpunkttrainer des Deutschen Fußball-Bundes dürfen aktuell wie viele andere in der Corona-Krise nicht in Gruppen mit Sportlern üben. Das nahm der DFB zum Anlass, ihr Honorar (monatlich 307 Euro) komplett zu streichen. Nun ist die Enttäuschung der Trainer groß, ihre Loyalität zum größten und reichsten Sportverband der Welt bröckelt.

