Getroffen oder nicht? Roberto Boninsegna bleibt 1971 am Bökelberg nach einem Büchsenwurf liegen. Die Spieler beider Teams diskutieren heftig. Foto: imago images/Werek

Augsburg. Roberto Boninsegna kann auf eine pralle Fußballkarriere zurückblicken. Der heute 76-jährige Italiener aus Mantua hat 366 Spiele in der Serie A absolviert und respektable 163 Tore erzielt. In Erinnerung ist den deutschen Fans aber vor allem eine Szene. Sie ging in die Fußball-Geschichte ein als der Büchsenwurf vom Bökelberg.