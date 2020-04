Wie läuft's in Nürnberg? Beim Kicker ist die Corona-Krise natürlich auch ein großes Thema. Foto: imago images/Kicker/Zink

Osnabrück. Der „Kicker“ feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Das bekannte deutsche Sportmagazin mit dem Schwerpunkt Fußball hat in seiner wechselvollen Geschichte also schon einiges mitgemacht. Doch eine Situation wie die aktuelle in der Corona-Krise ist auch für die „Kicker“-Macher neu.