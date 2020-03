Der Profifußball kommt plötzlich zurück auf den Boden

Das Zittern der Bundesliga-Klubs in der Corona-Krise geht weiter. Foto: imago images/Noah Wedel Fotos: Noah Wedel

Osnabrück. Die unterbrochene Saison in der Fußball-Bundesliga und 2. Liga soll unbedingt zu Ende gebracht werden – das brachte Christian Seifert als Chef der Deutschen Fußball Liga in der Pressekonferenz nach der Video-Mitgliederversammlung der 36 Profi-Clubs am Dienstag erneut zum Ausdruck. Der Hauptgrund ist der große finanzielle Druck, den zahlreiche Vereine verspüren. Doch so oder so bleiben viele Unwägbarkeiten, kommentiert unser Redakteur Christian Detloff.