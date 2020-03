Hamburg. Keine Ambitionen auf den Vorstandsvorsitz und keine zentrale Rolle von Klaus-Michael Kühne bei der Aufsichtsrats-Entscheidung gegen Bernd Hoffmann – das waren die Kernaussagen von Marcell Jansen, dem neuen Aufsichtsratschef der HSV Fußball AG, am Montag in einer Video-Pressekonferenz nach dem turbulenten Wochenende im Volkspark.

