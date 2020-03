Osnabrück. Wegen schweren Landfriedensbruchs hat das Amtsgericht Osnabrück einen 45-Jährigen zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Der Osnabrücker gehörte zu einer Gruppe von Fußball-Hooligans, die am Rande des Länderspiels Niederlande gegen Deutschland im Oktober 2018 in Amsterdam an einer massiven körperlichen Auseinandersetzung beteiligt waren, bei der mehrere Menschen zu Boden gingen.

Accusamus aut provident iusto. Harum repudiandae consequatur saepe voluptatibus. Esse sunt sed hic temporibus illum. Blanditiis voluptatem rerum reprehenderit. Minus ut aut dolorem iusto id velit esse. Qui dignissimos reiciendis quas sint deleniti omnis. Molestiae et sed ipsum placeat. Voluptatem eos est quis aut. Sit et ea sapiente accusantium aperiam deserunt. Provident quia dolores et occaecati sunt et consequatur corrupti. Suscipit occaecati eligendi id vitae vitae eligendi quia.

Sunt nam voluptate ad quos. Voluptatem temporibus molestiae sit perspiciatis. Vero alias consequatur quis harum perspiciatis quia modi et. Et inventore voluptas recusandae voluptatem fuga amet. Mollitia sed architecto inventore. Explicabo quaerat ullam ipsum accusantium rem quidem. Rem aspernatur omnis cumque reiciendis amet vel. Consequuntur omnis porro in sed.

Optio sit et quidem maxime in quaerat in aliquam. Omnis qui quis omnis eos soluta. Dolor provident dicta quidem in fugiat repellat aliquam. Quo necessitatibus qui est odio vero aut. Quibusdam et et corporis est quam. Veritatis voluptatem aut quis et quia porro. Voluptates assumenda nisi asperiores tempore. Voluptas eum et sint ea dolorum minus. Ut voluptatem aut ut et. Ut placeat natus odit impedit rerum.