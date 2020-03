Berlin. Die Deutsche Fußball Liga überlegt, wie die unterbrochene Saison fortgeführt werden kann. Einem Medienbericht zufolge wurden der DFL zwei Szenarien schon als Option präsentiert, der dritte Plan wäre ungewöhnlich.

Die unterbrochene Saison in der Fußball-Bundesliga könnte einem Medienbericht zufolge im Modus eines EM-Turniers an festen Spielorten in kurzer Zeit zu Ende gespielt werden. Im Rahmen ihrer Notfall-Überlegungen prüfe die Deutsche Fußball Liga (DFL) feste Austragungsorte in allen Regionen des Landes, an denen dann mehrere Partien pro Tag angesetzt würden, berichtete der "Sportbuzzer" am Donnerstag. Dem Bericht zufolge stehen insgesamt jedoch drei Szenarien für eine schnelle Durchführung der verbleibenden neun Spieltage zur Debatte.

Drei Szenarien denkbar

EM-Modell: Um die Risiken der Coronavirus-Pandemie zu minimieren, würden ein paar fixe Austragungsorte festgelegt, an denen dann in kurzer Abfolge Partien gespielt werden. Dabei wären die Spieler isoliert untergebracht: An allen Standorten würden Hotels nur für die Erst- und Zweitligisten gebucht, die dann von dort ins Stadion und nach dem Spiel direkt wieder weggebracht würden.

Eil-Modell: Denkbar sei auch, dass die Spielzeit mit Partien in ganz kurzer Abfolge innerhalb von nur 16 Tagen zu Ende gebracht wird, heißt es in dem Bericht.

Englisches Modell: Auch eine Serie englischer Wochen mit nur wenigen Tagen Pause zwischen den Partien sei eine der Optionen.



DFL hofft auf Erlaubnis für Geisterspiele

Die Bundesligisten wollen die derzeit unterbrochene Saison, wenn irgendwie möglich, zu Ende spielen, um weiter auf TV-Einnahmen und Sponsorengelder bauen zu können. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs wird aller Voraussicht nach zunächst nur in leeren Stadien möglich sein. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hatte zuletzt von Geisterspielen als einziger "Überlebenschance" gesprochen. Experten sehen diese in der aktuellen Lage jedoch kritisch. (Weiterlesen: Virologe bricht Fanherzen: Kein Profifußball mehr in diesem Jahr)

Am 31. März werde die DFL die möglichen Modelle zur Fortsetzung der Saison diskutieren, berichtete der "Sportbuzzer".